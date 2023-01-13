CCL連升3周　分析：確認樓價見底回穩　新春後重上160點水平

中原城市領先指數CCL最新報158.23點，按周升0.64%，單周升幅為2022年10月（近14周）以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨著去年12月初開始，政府逐步放寬防疫措施，香港邁向復常，CCL連升3周共1.19%，是2022年1月後再現。又指確認樓價已經見底回穩，CCL擺脫3周前156.37點低位，展望新春後重上160點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.34點，按周升0.78%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.61%。CCL（中小型單位）報156.58點，按周升0.77%，升幅為2022年6月以來最大，連升3周共1.44%。CCL（大型單位）報166.37點，按周升0.10%，近3周計累升0.15%。

港島CCL_Mass按周大升1.52%

四區方面，港九市區樓價領升，齊升3周。港島CCL_Mass報158.95點，按周升1.52%，升幅為2022年5月以來最大，連升3周共2.15%。九龍CCL_Mass報153.54點，按周升0.81%，連升3周共2.47%。

新界西CCL_Mass報146.37點，按周升0.97%，終止3周連跌。新界東CCL_Mass報170.43點，按周跌0.58%，連升2周後回軟。樓價見底後近3周計，新界東樓價累升1.54%，新界西樓價累跌0.12%。