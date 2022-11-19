首期預算近百萬　白居二買家243萬買沙田公屋｜單位直撃

雖然近月整體樓市回落，但新界二手公屋仍獲追捧。沙田公屋廣源邨新近錄得一宗劈價成交，該屋邨一伙實用面積443平方呎的一房戶，以居二市場價243萬元沽出，較去年7月最初叫價累劈近一球。值得留意，由於原業主早於21年前買入單位，超過房署擔保期20年，因此新買家需支付最少四成首期，涉及接近100萬元。

兩房改一房「廳大房大」

富堡城物業董事廖志財表示，上述成交為沙田廣源邨4座中層27室，實用面積443平方呎，該類戶型普遍採用兩房間隔，不過原業主在4至5年前花費約30萬元重新裝修單位，並把單位間隔改為一間大房格局，做到「廳大房大」的效果。

沙田廣源邨4座中層27室放盤相片

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去年7月放盤叫價320萬

該單位最初於去年7月份推出放盤，居二市場叫價320萬元，惟一直未獲承接，直至近日才以243萬元沽出，成交呎價5,485元。據悉，原業主早於2001年7月以未補價18萬元買入單位，即持貨約21年帳面升值225萬元或12.5倍。

廖志財又表示，由於原業主已購入上述單位約21年，已經超過房署擔保期20年，因此買家需支付最少四成首期，即首期金額涉及約97萬元。目前廣源邨有約18個兩房戶放盤，由居二市場價210萬元起。