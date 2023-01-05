晉海靚裝戶5年勁蝕566萬　夠買同區一房　原業主返內地生活｜多相

二手市場稍為轉活，但部分屋苑仍錄大額蝕幅個案。日出康城晉海有業主打算搬返國內生活，遂以1,670萬元沽出四房靚裝修單位，持貨五年多帳面大幅蝕讓566萬元，夠買同區半新盤LP6一伙一房單位，上述暫為2023年二手市場蝕幅最大個案。



去年「進取價」2600萬放盤 今劈36%

中原地產將分行經理黃仕斌表示，新成交為晉海2B座極高層A室，實用面積1,066平方呎，屬四房套連工人套房間隔，座向西南，外望海景。據知，業主因有意搬返國內生活，去年8月開始以「進取價」2,600萬元放盤，近日獲買家洽購，放盤逾五個月累減930萬或36%，至以1,670萬元成交，呎價15,666元。從相片可見，單位擁雅致裝修。

↓↓晉海成交單位直撃↓↓

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帳面蝕幅夠買同區一房單位

黃仕斌續指，參考屋苑對上一宗同類單位成交於去年9月錄得，屬2A座高層A室，實用面積1,058平方呎，以1,880萬元易手，呎價17,769元。據個別銀行就上述單位的網上估價，介乎1,740萬至1,819萬元不等，新成交價較估價低約4%至8%。

據悉，原業主於2017年11月以2,236萬元買入上述單位自住，持貨五年多，是次轉手帳面大幅蝕讓566萬元， 單位期內貶值25.3%，若計及佣金等開支，料實蝕逾600多萬元。

事實上，參考同區半新盤LP6的一房單位，實用面積312平方呎，最近成交價約為558萬元，即上述晉海業主的虧蝕金額已夠買一伙LP6一房單位。

屬於日出康城第4期的晉海，2019年入伙，近月頻頻出現「損手」成交，單計去年11月至今已累錄至少6宗，帳面虧蝕金額由90多萬至400多萬元不等，並以上述最新成交的蝕幅最大。