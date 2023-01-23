兔年運程｜東方現「病星」不利置業！　麥玲玲︰上車瞄準兩個方位

踏入兔年，隨著通關及經濟活動開始復常，一、二樓市亦有轉活跡象。堪輿學家麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時指，兔年整體的立春八字有「火」、「土」，另財星亦旺，預期今年樓市成交量會較去年好，建議有意置業人士可向南或北面尋找置業機會。她又提到，兔年入市買樓取決於膽量，農曆四月及七月衝擊會較大。



麥玲玲表示，兔仔是一種膽小、易缺乏安全感的動物，為了不讓敵人容易找到，通常會有數個居住地，故亦有「狡兔三窟」的說法。今年兔年，此現象亦反映到大眾的心態上，不少人或打算到世界各地置業，如大灣區、新加坡、馬來西亞等。麥玲玲認為，買樓意欲仍然存在，只是不再僅限於本地，「唔止𠵱到有層樓， 可能嗰到又買層樓，𠵱到又移吓民。」

「病星」在東方 睇好正南、正北

她又指，兔年樓市不會太看淡。因為兔年整體立春八字包涵「火」、「土」，另外，財星亦旺，整體成交量會有好轉。若以地區劃分，香港的南面、即傳統豪宅區如淺水灣，以及北面、即新界地區的表現會相對活躍。若單計香港島的北面，即北角及北半山等地區。

不過，她特別提到，今年「病星」在東方，意味東區或會跑輸大市。雖然上述所指的流年方位或較易在樓市中獲利，但麥玲玲亦提醒，居住地方要與自己的命格相符，以及對該區有充足的了解，並非盲目跟隨。

屬雞、屬兔宜搬屋 南面放大葉植物利財運

另外，她又建議，兔年沖太歲、即屬雞及本命年屬兔的人士適合搬屋，「有搬遷、有郁動」也可提升運程。至於其他輕微犯太歲如屬龍、馬、鼠的人士，可選擇裝修家居。

她亦提醒，在家居東面擺放較重的物件、如銅製品，可有利健康運；而在南面擺放大葉植物可有利財運；在西南面及正北面擺放花卉及果實則有助桃花運。

麥玲玲亦提醒，居住地方要與自己命格相符，以及對該區有充足了解，非盲目跟隨。（梁鵬威攝）

兔年入市講膽量？ 農曆四月、七月衝擊大

被問及兔年的入市時機，麥玲玲則表示「需要取決於膽量」，以及是否做在「人棄我取」的心態。她指，兔年的農曆四月及七月屬受衝擊的月份，兔年「四綠」入中宮，有名氣的人爭吵仍然存在，估計兔年國際關係仍然不穩。

她續指，今年4月20日會出現日蝕，一般而言會對經濟造成較大影響。故若然在農曆四月及七月「見到大家好似心灰意冷，唔係幾開心，咁都可以考慮（入市）。」不過，她亦預料在立秋後即農曆七及八月，各方面會趨向穩定。

總結而言，她預計2023年屬八運的最後一年，九運會在2024年來臨，所以今年的情況類似處於鹹淡水交界，屬於有波動的一年，估計待2024年九運來臨時方會漸趨穩定。