兔年運程｜麥玲玲︰股市未算差　炒賣有錢賺　財位正南方放呢樣嘢

過去一年香港飽受疫情及外圍經濟轉差影響，股市、樓市均現跌勢，幸好到「虎年」的尾聲，市況開始好轉。踏入「兔年」，《香港01》請來知名堪輿學家麥玲玲師傅，為大家預從今年股市及經濟運勢！



麥玲玲指2023年是「八運」的最後一年，正處於「八運」轉「九運」的階段，局勢會比較混亂，至少要正式踏入新運才會開始回穩。（梁鵬威攝）

麥玲玲表示，從風水學角度而言，2023年是「八運」的最後一年，正處於「八運」轉「九運」的階段。麥玲玲直言，這段時期就如咸淡水交界，局勢會比較混亂，至少要正式踏入新運（九運）才會開始回穩，因此今年市況仍會較波動。

整體而言，於十二生肖之中，兔的耳仔最長，善於聆聽，而屬兔個性相對較溫馴，社會戾氣或無過去咁強，大家願意聽對方講話；不過狡兔有三窟，兔仔本身細膽， 沒有太大的安全感，為了令敵人找不到牠，會有好幾個地方躲藏。

正南方宜放大葉植物

麥玲玲指，「狡兔」的情況亦可反映香港前景，今年繼續會見到有港人移民，或到海外投資置業，包括在大灣區、新加坡及馬來西亞等地。

財位方面，「兔年」財位在正南方，建議放多大葉植物；至於立春八字則為屬水，有偏財星，不過是「財旺身弱，富屋窮人」，意思為「你有好大間屋度，但個袋係冇錢嘅，狀態就係咁，表面風光。」代表今年股市形勢不算差，炒賣會有錢賺，機會亦較多，「只不過係留唔留低得到，呢個變化相對較大。

今年股市形勢不算差，炒賣會有錢賺，機會亦較多。（資料圖片）

股份類別方面，以五行去看，「金」運程不太強，股票、金融方面有少少衝擊，炒賣會較頻繁；「木」方面以教育事業、裝修及設計為主，可能出現汰弱留強的情況。

「水」方面，運開始轉強，「旅遊及酒店等行業驛馬好強，大家走動頻繁，人流、物流都會多好多」；至於「火」則較旺，醫療、化工、燃料等行業發展蓬勃；「土」雖然在「立春八字」之中不算顯眼，但有一定的扶持，因此基建、地產等行業前景都會有好轉。

東邊有「災星」應避免前往

不過，屬兔的朋友犯太歲；屬雞沖太歲；屬老鼠、龍及馬則輕微犯太歲，麥玲玲建議他們可以投資時要保守一點「 以小博大，但唔可以做高風險投資」；至於屬狗的為「合太歲」， 容易開錯邊，做錯決定；但整體而言，財運最好的是屬羊，其次是屬馬，屬龍、屬兔排第三。

三年多疫情，香港終迎來通關，麥玲玲稱，想行大運的朋友，可考慮向西方走，因有偏財星；正南、正北方位運勢非常好，至於「九運」將至，往北走亦合適，不過東邊有「災星」、東南則有「三碧是非星」，應避免前往。