揚海現樓示範單位曝光　4房採豪華遊艇主題、望深灣海景｜多相

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，今日（17日）開放三伙現樓示範單位予傳媒參觀，並即日開放公眾預約參觀。當中包括兩伙連裝修示範單位，以及一伙交樓標準的示範單位。



連裝修示範單位為1座27樓A室，以豪華遊艇作設計主題，實用面積1,299平方呎，屬四房套間隔。單位以雲石及淺色作為設計主調。玄關位置設有小型儲物空間，客飯廳外連露台旁邊，飯廳空間寬闊，可放置八人圓形飯桌。

↓揚海1座27樓A室四房單位↓

+ 12

兩房以杏色、藍色作設計主調

另一間連裝修示範單位為27樓C室，實用面積524平方呎，屬兩房套間隔。單位是杏色及藍色作設計主調，玄關位置擺放儲物，客飯廳外接玻璃趟門露台。而兩間房間面向同一方向，其中一間房則改裝成書房。睡房同樣預留位置放置大型衣櫃。

↓揚海1座27樓C室兩房單位↓

+ 4

至於交樓標準的示範單位為1座27樓B單位，屬三房套間隔，客飯廳以長形開則，外接露台，三間房面向同一方向。廚房屬梗廚設計、連儲物室；浴室有窗，屬「明廁」。

↓揚海1座27樓B室三房單位↓