驗樓｜ONE INNOVALE 1期獲92分　浴室門偏窄　明哥：肥啲都過唔到

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE-Archway，去年12月開始收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收項目B座中層單位，實用面積349平方呎、一房半間隔。經明哥仔細驗收後，整體交樓質素不俗，僅發現門窗鉸位有輕微鏽跡、玻璃刮花等小瑕疵，單位獲92高分。



ONE INNOVALE-Archway位於粉嶺北馬適路8號，鄰近粉嶺市中心，從屋苑駕車前往港鐵粉嶺站約需5分鐘、或可乘小巴接駁。而日常生活所需可依靠鄰近的聯和墟街市、屋苑帝庭軒商場等。

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玻璃污跡小問題 全屋雙層中空玻璃夠貼心

經明哥仔細檢驗後，發現單位整體問題不大，只發現玻璃門框有污跡、門窗鉸鏽跡等小問題。其次，明哥發現房間內有一處批盪空鼓 ，其直徑輕微超出歐盟的標準20厘米。他表示，「唔處理都冇問題，冇安全風險，只係比較容易爆裂。」

另外，屋苑周邊目前有多個地盤正在施工，難免造成噪音問題。 不過明哥留意到全屋採用了雙層中空玻璃，有效隔熱、隔聲，達至節能減碳目標，同時亦有效阻擋地盤施工所造成的噪音滋擾。

浴室門闊50cm 明哥：買（樓）前要睇身型

單位浴室如地板、牆身均用上大量雲石，浴室門則用上彎面雲石紋透光玻璃，提升透光度之餘，亦可保障私隱。不過，明哥發現浴室門口位偏狹窄，打開門後量度，門口闊度只有50厘米，比單位睡房門的70厘米為窄，僅勉強夠一名正常身型的成年男子出入，明哥笑指「肥啲都過唔到，買（樓）之前要睇吓身型。」

明哥表示，傳統住宅的浴室門闊度會與睡房門睇齊。由於睡房需有放置傢俱，故一般很少縮減睡房門的闊度。不過，他亦提到，近年愈來愈多「迷你盤」湧現，部分新盤為了「攞到盡，偷（位）得就偷」，縮窄浴室門闊度以換取其他空間。

智能家居配件未安裝 業主要「上堂」學？

值得留意， ONE INNOVALE主打智能家居，入伙時會贈送每名業主一套智能家居配件。惟驗樓當日，屋內的智能家居配件仍未安裝，全部連包裝「一盒盒」放在工作枱面。

經查詢樓盤職員後，原來所有配件需要待業主設置網絡後，自行在手機應用程式中設定。而發展商稍後會為業主提供「智能家居工作坊」及一般技術支援，至於單位內的智能窗簾則需待單位裝修完成後方會安排上門安裝。

另外，全屋設有8個地下插座，業主表示擔心安裝上述智能家居配件後，插頭數量未必足夠日常使用，故會加置拖板。

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