驗樓｜柏傲莊 I 獲98分　詹Sir勁讚浴室設計　廚房牆身有乾坤

大圍站柏傲莊 I 月初已獲批滿意紙，近日陸續通知業主收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南（詹Sir）驗收柏傲莊 I 一伙三房單位。經詹Sir團隊仔細驗收，發現單位交樓質素不俗，15項評分項目中，10個項目取得滿分，其餘5個項目如鋪磚、油漆、門、窗及廚櫃等亦取得95分，總評分98分。詹Sir更大讚單位浴室、廚房設計做得貼心。



是次驗收的單位為柏傲莊 I 2B座中層A室三房戶，實用面積663平方呎，大廳及三房間均面向同一景觀。詹Sir認為，單位整體做工相當不錯，當中浴室設計更令詹Sir印象深刻。

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詹Sir：新盤畀埋燙衫板都係第一次見

談交樓質素前，詹Sir先點評單位設計。此三房單位設兩個浴室，其中，鄰近大廳的浴室對正長走廊，故採用較節省空間的趟門設計。浴室內的企缸與趟門之間有一空間放置洗衣機，不過發展商直接把該空間改為為集洗、乾、熨一身的三合一組合櫃。

該組合櫃分為三層，上層為活動式晾衣架，至少可掛14件衫，下層放置俗稱「大眼雞」的前置式洗衣機、中層為隱藏於櫃內的摺合式燙衫板。詹Sir指，「我都係第一次見識𠵱類設計，新盤畀埋燙衫板都係第一次見」，他大讚組合櫃設計相當工整。

洗手盆櫃底設地台 方便小童使用

此外，單位的洗手盆櫃底加設一層可收納地台，提供儲物空間之餘，亦方便幼童使用洗手盆。至於洗手盆上方的圓型鏡櫃，詹Sir認為外型美觀，不過欠缺空間擺放浴室用品，實用度不足，「相信業主寧願改大吊櫃，應該會用得開心啲。」

至於主人房浴室，詹Sir指整體設計不俗，不過對於浴室內設置可無線充電喇叭感不解，並指正常浴室內不應設有任何充電裝置。

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廚房牆身隱藏磁板 可寫字、放磁石配件

至於單位另一亮點是廚房，屬梗廚設計，當中最令詹Sir感意外的位置為廚房牆身。原來廚房玻璃牆身內加入了磁板，令全幅玻璃牆可以採用磁石配件，放置飯煲蓋及其他廚房用品，「成個玻璃背都係磁板，基本上可以任你發揮，點擺都得。」他又指，玻璃牆身尚有一好處，就是可以油性筆於牆身寫字，隨時能擦走。

而單位內設有兩個露台，詹Sir表示「目測都知合格」，「你見到去水位啲紙皮石，較另一邊門口位置明顯低咗至少20毫米，就咁睇已有足夠斜度畀雨水流走。」為防止露台大門在打開時被強風吹歪，露台欄杆下方設置了固定器，詹Sir指非常穩陣，「就算幾大風都勾得實道門，不過使用時唔係太方便。」

他解釋，使用固定器時「需要用腳趾或彎腰、踎低用手剔起」，認為可以改用其他較簡單的掛勾或彈弓掣開關，使用時會更理想。

扣分位為窗戶玻璃有崩、輕微漏風

單位總評分為98分，詹Sir表示，略為輕微扣分的位置包括窗戶玻璃有崩、輕微漏風等，但整體理想。他指，由於屋苑周邊有噪音，環保署有指引需保障住戶健康，故單位大廳及三房間的落地玻璃窗均設有隔音屏。

隔音屏「阻碇」 詹Sir：普遍入伙後即拆

詹Sir指，近年部分新樓都有提供此類隔音屏，不過一般業主入伙後或嫌「阻碇」會自行拆走，「大部分都會送去堆填區」。他補充，在房間內放置隔音屏，基本上會阻擋到床架擺位，住戶想放置雜物在窗台位置亦會略為不便。