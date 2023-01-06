驗樓｜逸南獲93分　門鎖刮牆兼易撞壞　座廁兩張紙巾都沖唔走？

恒地（0012）旗下鴨脷洲逸南近月開始收樓，記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個逸南低層A單位，實用面積約242平方呎、一房間隔。經明哥仔細驗收，發現單位交樓質素不俗，其中批盪、地板、石材、假天花、櫥櫃等12個項目更獲滿分，總評分為93分。



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是次驗收單位屬於一房間隔，廳堂呈「L型」，廳堂一邊是玻璃幕牆，另一邊是開放式廚房。浴室設於廚房旁邊，內設淋浴間及座廁，惟空間僅足夠容納一人，座廁上方近天花位置設有隱藏式晾衫架，可拉出晾衫，而洗手盆則設在浴室外。

明哥形容，此浴室比較「袖珍」，其中，浴室的玻璃浴屏門柄有鬆，企缸地台需執修掃口，而且座廁的水力較弱。明哥即場扔兩張紙巾到座廁，沖水數次仍未能將紙巾沖走。明哥建議用工具打開水箱，調較水箱水位（即儲水量）再測試水力。若然調較至最大儲水量仍無法正常冲廁，才需考慮更換水箱。

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門鎖太貼近牆身 有機會撞壞

至於另一扣分位是大門，明哥指，大門門鎖太貼近牆身，開關時有機會碰撞受損。「開門嗰陣一唔小心手指感應到上鎖，彈出嘅鎖舌會刮花牆身。」明哥續指，刮花牆身事少，「撞壞個鎖就麻煩啦。」

業主亦表示，門鎖太貼牆導致其無法安裝防盜鎖，而且牆身早已被刮花，日後開關大門只能加倍小心，亦會考慮在牆身加貼膠片。

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發展商：執修工程一般14天內完成

另外，廳區的近天花位置設有兩個藍牙音箱喇叭。據業主表示，藍牙音箱是英國品牌，有三年維修保養期，不過業主指音箱曾被其他單位的藍牙連接，「試過突然發出聲音」，明哥亦笑指此設計「係第一次見」。

整體而言，單位沒有發現任何漏水、空心磚及空鼓批盪等問題，扣分位主要是廳區玻璃幕牆有多處崩花、浴室企缸地台需修理掃口等，均屬小瑕疵。就上述單位交樓問題，記者向發展商恒地查詢，發展商回覆指，當收到該單位的修葺要求申請表後，除涉及幕牆執修及待料項目外，執修工程一般會在14天內完成，並會通知業主驗收。

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