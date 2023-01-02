驗樓｜維港1號獲90分　三合一露台夠實用　小插曲令鍾Sir感不解

中國海外（0688）旗下維港1號，為啟德跑道區首個落成的新盤，近日陸續入伙。記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個2座中層A單位，面積656平方呎，屬三房間隔。經鍾Sir仔細驗收，發現單位整體需要修繕地方不多，總評分達90分。不過，驗樓期間出現一段小插曲，令鍾Sir大感不解。



維港1號位於啟德跑道區Park Peninsula，屬區內首個落成及入伙項目。由於周邊仍有多個新盤在建中，現場少不免沙塵滾滾。交通方面，屋苑門口設有22X巴士專線直達港鐵啟德站。生活配套方面或需要步行15至20分鐘前住九龍灣MegaBox。

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「三合一」露台夠實用 慳6000元搭棚成本

談及交樓質素之前，鍾Sir先被單位的特大露台設計吸引。維港1號的露台外望呈波浪型，屬於「三合一」設計，即露台、工作平台及冷氣機平台合併。他指，此設計有兩大好處，首先是大大增加露台的使用空間，「你放個茶几仔、出去坐吓都方便啲，放一個大啲嘅晾衫架又OK。」是次驗收單位的「三合一」露台面積有逾40平方呎，驗樓師、記者及業主三名成年人一同站在露台，仍有額外活動空間。

露台「活」地板不建議自行撬開

其次是省卻維修成本，鍾Sir指，參考近期入伙的新盤，部分會將冷氣機散熱器收納在露台天花頂，低維修時仍需配帶安全帶及梯子上落，亦要打開門鎖，過程較繁複，而「三合一」露台則可免卻相關程序，節省維修冷氣機時約6,000元至8,000元的搭棚成本。「個冷氣機就係隔離，唔使搭棚，企係到都整到。」

此外，單位露台使用了戶外「活」地板，配備一個地板柵口，方便業主打開地台進行清潔。柵口雖可徒手打開，但鍾Sir建議業主向管理處借助工具，不建議直接用螺絲批撬開柵口，免把其「撬崩」。

觀乎單位的驗樓質素不俗，問題多屬小瑕疵，如露台欄杆有污積，趟門外的玻璃膠披口，洗手盆底的櫃門有崩花，廳區地板有鬆，地台去水位有沙石等，扣分位不多，故整體有90分高分。

洗衣機試水期間門打開 水浸廚房玄關

是次驗樓期間出現了一個意外小插曲，現場有人在洗衣機試水期間，不慎打開洗衣機門，致洗衣機內的水「傾盆而出」。廚房地台雖設去水位，但當時水量太大，未能及時排走，廚房頓成澤國，水流更湧至門口玄關位，造成輕微水浸，業主更一度擔心積水會湧至樓層走廊。而發展商隨即安排職員上門清潔並吸走積水。

發展商：會為業主安排更換洗衣機

清理完畢後， 發展商職員向業主表示，會即日安排師傅進行洗衣機檢查，並承諾會更換當日受影響的地板。及後發展商再回覆《香港01》查詢時表示，經保養商檢查洗衣機後，無發現該機身有任何問題，但會為業主安排更換洗衣機。

鍾sir推測，有機會是該洗衣機門在未有完全關閉及鎖實的情況下，已經開始運作，故未完全停機，門身便輕易被打開。鍾Sir對此亦大感不解，「理論上入水嗰時，你關實隻門，係開唔到。」 由於是次事件屬於意外，未有因而被扣分。

複合木地板 忌用濕水拖地

有見及此，鍾sir亦教路如何延長複合木地板的使用壽命。他指，複合木地板的本質是木材，故不宜用濕水清潔，否則地板就容易變壞、發霉。如長期使用濕水拖地，基本上一至兩年時間地板就會開始發黑發脹。

「新嘅材料，就要用新嘅處理方法。」他指，現時的複合木地板大多都有防污處理，基本上污漬不會殘留在地板上，只需要用防塵紙或吸塵機簡單清潔便可。

↓↓單位其他扣分位↓↓

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