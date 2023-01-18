凱施餅店撲水？8300萬再賣尖沙咀地舖　連沽兩舖套現1.6億

去年先後捲入欠薪及欠租風波的本地連鎖品牌凱施餅店，繼昨傳出以約8,000萬元沽出大圍舖位後，新近再以8,300萬元沽出尖沙咀漢口道自用多年的地舖，短短兩日爆出連沽兩舖，合共套現逾1.63億元。



上述最新成交為尖沙咀漢口道53號地下及閣樓，地舖面積約1,000平方呎，閣樓約800平方呎，合共約1,800平方呎，舖位鄰近主要街道海防道，成交價8,300萬元，呎價4.6萬元。

據了解，原業主為凱施餅店或相關人士，早於2004年以4,800萬元買入上述舖位，及後一直自用。凱施餅店持有該舖至今約十九年，帳面獲利約3,500萬元或約73%。

上述舖位由環美置業有限公司（TRANS-WORLD PROPERTIES LIMITED）持有，其公司董事包括凱施餅店老闆蕭偉堅及妻子元雪全。資料顯示，舖位在2022年9月17日曾向兩家財務機構作二按，及後在同月20日再向另外兩家財務機構再作二按，當中一筆貸款涉及413.48萬元。

尖沙咀、大圍舖去年同樣三日內借4家財仔

事實上，凱施餅店日前才傳出以約8,000萬元沽出的大圍金禧花園地下9號舖，並在同一時間內向多達4家財務機構承做二按，預計涉及同一宗抵押按揭個案。

凱施餅店在港有四十多年歷史，惟近年捲入拖糧及拖欠強積金供款風波，旗下位於灣仔及大圍的分店早前遭業主入稟追討拖欠的租金及雜費合共近180萬元，而其老闆蕭偉堅及妻子元雪全早前更被捕。