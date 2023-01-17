利嘉閣：料今年工商舖交投量反彈三成　重上5800宗水平

中港兩地本月正式通關。利嘉閣工商舖預計，2023年全年整體工商舖買賣登記宗數，料可錄得約31%的升幅，有望重上5,800宗水平，為2019年後五年以來的次高水平。



利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，今年有多項利好因素帶動市況，如新冠疫情殺傷力大減，僅餘的防疫措施有望進一步鬆綁，全面復常之路已踏出，經濟可望進一步回暖，利好市場交投。

去年內部轉讓登記金額近860億

他又預計，全面海內外通關指日可待，高鐵重開旅客數字明顯增加，香港零售及奢侈品消費市場可轉旺；股市上升勢頭持續，濟好轉助提振營商信心，刺激商廈需求；而美國通脹趨緩和，大幅加息壓力可紓緩，將有利工商舖物業投資。

不過黃應年又表示，今年涉及的買賣登記金額則預期回落近四成，下試970億元，主因是去年有多達近860億元的巨額疑似內部轉讓登記之故，因此倘今年若缺乏類似項目，登記金額難免出現大幅萎縮。

去年店舖買賣1147宗 創史上第三低

零售舖市方面，該行商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，2022年全年店舖買賣登記共錄1,147宗，按年挫35%，為連續兩年回升後再度走軟，並創史上第三低；涉及合約總值241.83億元，按年也同步大跌31%。

展望今年市況，他指，兩地通關，人流、物流、資金流全通，料店舖市場最能率先受惠，具體通關消息傳出後，店舖市場已即時有反應，不少投資者及用家尋找店舖入市機會。他料今年平均每月錄約130宗店舖登記，預期全年店舖買賣登記量可升四成，挑戰1,600宗水平，有力創近五年以來的次高水平，而涉及登記總值亦料反彈32%，至約320億元。