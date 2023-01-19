新世界7000萬沽西環舖　近四月連沽商廈、酒店套現53億

新世界（0017）頻頻沽售旗下非核心物業，最新以7,000萬元沽出西環南里8號基座舖位。翻查資料，新世界過去四個月已至少沽出4項位於非核心區的商場舖位、酒店及商廈，合共套現超過53億元。



新世界最新賣出的物業為西環南里8號地下及1樓舖位，地舖面積約2,353平方呎，1樓面積約3,076平方呎，成交價7,000萬元，呎價約1.28萬元。舖位由兩間餐廳租用，月租合共約19.3萬元，回報率約3.3厘。

據悉，新世界去年底把南里8號、瑧璈及瑧蓺3個住宅項目的基座商舖一併推出放售，當時叫價約5億元，最終分拆出售。其中，新世界及恒地（0012）共同持有的西營盤半新盤瑧璈，其基座複式巨舖在去年12月底以2億元沽出。

↓↓西環南里8號舖位↓↓

+ 1

新蒲崗酒店、長沙灣商廈一半權益近月沽

同在去年12月底，新世界旗下新蒲崗九龍貝爾特酒店，獲宏安地產（1243）夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）以20億元收購，創疫後最大額酒店成交，以成交額計，每間客房作價290萬元。

去年9月底，新世界又以約30.788億元賣出長沙灣永康街商廈一半權益，承接買家為新加坡合營夥伴Skyresh Investment （Singapore） Pte. Limited。合計近四個月，新世界已經沽出四項非核心物業，套現合共超過53億元。