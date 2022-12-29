宏安夥私募基金20億收購九龍貝爾特酒店　創疫後最大額成交

中港通關在望，加上本港防疫措施逐步放寬，市場再現大額酒店成交。新世界發展（0017）旗下新蒲崗九龍貝爾特酒店，獲宏安地產（1243）夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）以20億港元收購，創疫後最大額酒店成交，以成交額計，每間客房作價290萬元。



計劃翻新酒店作投資

九龍貝爾特酒店位於六合街19號，於2013年開幕，佔地約23,800平方呎，設約690間客房。買家為美國私募基金Angelo Gordon夥拍宏安地產合組財團承接，各佔65%及35%權益。項目預期交易將於2023年4月3日前後完成。

消息人士指，隨著港鐵沙中線全面通車，啟德體育園快將落成，九龍東即將變天為集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的大型綜合發展區，故買家看好區內前景及「開關」等利好因素，計劃翻新該酒店作投資用途。

受惠活化工廈政策及「啟德效應」，區內不少工廠已遷出或轉型，以用作商貿或新工廈用途，例如2017年竣工的工廈活化項目Artisan Hub及今年落成的Artisan Lab。

東九龍年內另一宗大額酒店交易，為觀塘偉業街悅品海景酒店（前身為麗東酒店），提供598間客房，市傳以約24.7億元易手，買家為共居品牌WEAVE LIVING。至於賣方為鄧成波家族，於2017年斥23億元向購入，持貨五年帳面獲利約1.7億元。