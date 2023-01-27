信和葵涌永基路38號工廈下季落成　獲BDx大規模數據中心承租

信和集團旗下位於葵涌的全新工業項目「永基路38號」，將於今年第二季度落成，新近獲BDx大規模數據中心承租，成為主要租戶。

永基路38號樓高18層，總面積達191,307平方呎，面積由1,386至全層12,314平方呎，設4.7米極高樓底及特高承重貨運升降機。

信和集團資產管理董事蔡碧林指，近年創新及科技發展蓬勃，「工業4.0」迅速崛起，並成為全球熱潮。而香港「再工業化」已是大勢所趨，相信科技界需求殷切的數據中心進駐能進一步推動本港創新科技的發展。

旗下工廈整體出租率逾九成

信和集團旗下工廈租務共提供超過30個物業組合，而兩個位於觀塘及一個位於沙田的活化工廈已相繼完成翻新工程。

蔡碧林指，集團於2022年的整體工廈出租率逾九成，至於活化工廈方面，集團特意引入健康生活的租戶如健身中心、瑜伽、攀石、醫療保健中心以及不同類型食肆等，讓上班族達至工作與生活平衡。最近集團於沙田及觀塘的活化工廈項目分別引入一間中醫保健中心及著名日式餐廳，該中醫保健中心已於今月開業投入服務。

蔡碧林補充，為推廣可持續發展理念，永基路38號將加入智能無觸式升降機按鈕及電動車充電裝置等，亦會在天台及大廈外牆注入綠化元素，並以綠建環評銀級認證為目標。而集團亦有與本地養蜂保育團體合作，於工廈天台設「城市養蜂箱」，同時，集團亦有租予本地環保磚公司及水耕種植公司等綠色健康產業，共同推動綠色生活。