恒地一部今年推5盤、涉2500伙　HENLEY PARK、映岸擬下月登場

新年伊始，各大發展商公布來年部署。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，集團今年將推出5個項目，合共涉約2,500伙。當中，啟德HENLEY PARK及深水埗映岸最快下月推出。



連同貨尾約有4000伙待推

恒地今年推出5個項目，包括擬下月登場的啟德HENLEY PARK，涉及740伙；另與香港小輪（0050）及市建局合作發展的深水埗通州街映岸，去年中已公布樓書，同擬於2月推出，涉及262伙。

另紅磡必嘉坊第3期，涉及270伙；長沙灣西洋菜北街項目、涉490伙；深水埗巴域街項目涉730伙。若連同貨尾計算，集團約有4,000伙待推，涉及金額約400億元。另有一英皇道39號商業項目。

恒地林達民（左）

後市方面，林達民表示，目前疫情正在減退，加上港元轉強，料美國加息亦接近尾聲。他預料，今年樓年將先提高供應量，及後第二至三季開始樓價料會上升。兩地逐步通關，他預期海外買家，包括中國買家對本港樓市會有很大支持作用，不排除會急速入市。

另截至昨日，整個粉嶺ONE INNOVALE 共累售出約1,208伙，套現約58.7億元。其中第3期ONE INNOVALE-Cabanna仍在銷售中，暫沽出約147伙，套現約10億元。林達民透露，不排除加價2％至5% 。