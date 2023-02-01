1月地產代理人數報4.08萬人　按月減300人　分行數目大跌142間

地產代理持牌人數及分行數目跌勢持續。據地產代理監管局最新資料，截至2023年1月31日止，全港持牌代理人數有40,807人，較去年12月份的41,107人，按月減少300人或跌0.73%，連跌五個月，創近十七月新低。



上月每9名代理爭一張單 競爭略為緩和

而對比2022年1月底的42,317人，地產代理人數按年累減1,510人或3.57%。

據地產代理的數字，截至1月底，整體物業註冊宗數為4,416宗，以最新持牌代理人數計算，平均每9名代理爭一張單，競爭程度較上月每月12名代理爭一張單，情況有所緩和。

分行數目按年少200間

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年1月底錄18,692人，按月減少106人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至1月底錄22,115人，按月減少136人。

反映分行數目的營業詳情說明書，1月份最新錄7,012份，連跌五個月，按月急跌142份或1.98%，意味代理行數目大幅減少。而對比去年1月底的7,220份，則累積減少208份或2.88%。

美聯黃建業日前透露削分行數目

據《 地產代理（發牌）規例 》第10條訂明，地產代理在其營業地點以特定營業名稱經營地產代理業務前，須就該地點及名稱向監管局申請批給營業詳情說明書。

參考本港龍頭代理行之一、美聯集團（1200）主席黃建業日前指，行業生態大致上已轉變為網上形式，未來會加強集團數碼發展，將來有機會開設數碼代理，更指集團的貴租分行數目將會收縮，直言「地舖唔需要咁多」。