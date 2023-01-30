境外物業投訴增　98%來自大灣區　地監局：擬制定新指引規範

去年有關地產代理投訴的數字略為減少，不過境外物業投訴卻大增五成，去年個案中佔98%來自大灣區內地非住宅項目。地產代理監管局（下稱地監局）主席蕭澤宇表示，未來擬就境外物業買賣制定新指引規範，提供劃一標準供本地的地產從業員跟從。另外，就早前多家大型地產代理行擬劃一、有共識就新盤銷售收取某個百份比的佣金，局方表示沒權力設立標準佣金率。



地監局在2022年對416名持牌人或前持牌人採取制裁行動，按年減少10宗，當中包括暫時吊銷14個牌照，以及撤銷41個牌照，分別按年減少兩宗及增加7宗，主要涉及刑事定罪、破產、執業條件不符等不同原因。

地監局行政總裁韓婉萍（左）、地產代理監管局主席蕭澤宇

去年開立273宗投訴 違規廣告佔66宗

在處理投訴方面，地監局在2022年共開立273宗投訴個案，比2021年減少18%，當中涉及一手佳宅物業的投訴亦比2021年减少44%。在最常見的投訴性質當中，「發出違規廣告 」一類佔最多，佔整體投訴的24%，約66宗，但數字比2021年大幅減少45%。其次，為「不妥善地處理臨時買賣合約」，涉及52宗；而「租金回報提供失實或具誤導性的資料」則有32宗。

其他工作方面，2022年地監局共巡查一手樓盤銷售點980次、地產代理商舖729次，並就有關反洗錢人打擊惡怖分子資金籌集的指引進行1,203次抽查。另外，地監局全年共抽查網上物業廣告1,393次，比2021年增加31%。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現116宗違規個案，比2021年減少29%，大部份涉及違規廣告。

去年境外物業投訴 半數來自珠海商場舖

境外物業方面，2022年地監局共開立62宗有關香港境外物業的投訴個案，比起2021年增加21宗或五成，與2020年數字相若。當中，61宗涉及七個內地大灣區未建成的非住宅發展項目，當中31宗為珠海「心海州」的商場舖位；餘下一宗則來自英國。

去年境外物業投訴中，有61宗涉及七個大灣區未建成的非住宅發展項目。

蕭澤宇：擬設代理海外物業指引

蕭澤宇強調，境外物業問題複雜並涉及多個不同的持份者，規管地產代理並不能夠解決因發展商或其他持份者而產生的問題，局方亦難以為銷售境外物業的代理設定一套考試及培訓制度，以保證他們具備不同司法管轄區的相關專業知識。

蕭澤宇續指，今年會因應法例及其他市場情況，在有需要的情況下更新或發出對業界的執業指引，包括優化現有涉及地產代理銷售境外未建成物業的相關指引，以及遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的相關執業通告，及就有效競爭行為制定相關指引。

蕭澤宇：沒權力設標準佣金率

對於有多家大型地產代理行擬劃一、有共識收取某個百份比佣金事宜，局方表示，會繼續跟進事宜。地監局行政總裁韓婉萍指，與競委會密切溝通中，明白市民關注，未來或設指引規管有關競爭行為，又指競委會認為不可定下標準佣金率，認為屬商業決定，應由代理與客戶自行商討收費。

對於設立標準佣金率，蕭澤宇表示局立是沒有立場，認為只可跟隨法例，又指競爭法涉及社會上全部行業，地產代理亦不應該「有行規」，局方認為自由競爭可保障消費者權益，而且局方亦沒有權力設下標準佣金率。