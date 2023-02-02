業主1060萬「遙距」沽日出康城海景戶　4年實蝕76萬｜單位直擊

二手市場回暖，惟仍有業主要蝕錢賣樓。日出康城LP6一伙高層三房單位，放盤十個月累劈240萬元，單位終以1,060萬元沽出。若計及基本使費開支，料實蝕約76萬元。



中原地產分行經理關偉豪表示，是次成交為日出康城LP6 3座高層F室，實用面積636平方呎，屬三房間隔，座向正南，外望海景。業主去年3月以1,300萬元放盤，叫價甚為進取，單位一直無人問津。放盤十個月後，業主累劈240萬或18%至以1,060萬元沽出，呎價為16,667元，雖大幅度劈價，成交價仍屬近期高位。

↓↓日出康城LP6單位直擊 ↓↓

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業主早已離港 委託親友幫忙處理交易

再參考LP6的同類型單位，實用面積相若的5座低層A室，去年12月中以990萬元沽出，上述單位成交較12月高出約7%。據知，上址原業主早已不在香港，料已移民，故委託親友代為處理交易。至於新買家為同區分支家庭，因鍾情單位海景，故決定購入自用。

據悉，原業主於2019年4月以1,085萬元買入單位，持貨近四年，是次轉手帳面需蝕讓25萬元，單位期內貶值2.3%。如計及當時入市繳稅約40.6萬元，以及賣出的佣金約10.6萬元，料實蝕約76萬元。