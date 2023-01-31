負資產宗數突爆升近22倍　衝破1.2萬宗　業界拆解原因

金管局今日（31日）公布，去年第四季末，負資產宗數再升至12,164宗，按季增加近22倍，創自2005年第一季後十八年新高，涉及金額亦由30.06億元按季增加21倍至662.52億，創自2003年第四季後十九年新高。不過，業界估計，樓價跌勢已止，第二季樓價將會回穩，負資產宗數料於今年第二季回落。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭、尤其九成按揭用家列入負資產行列，而由於放寬按保幫助用家上車，亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約三成，故此，在帳面計算，負資產個案便明顯增加。

去年第三季樓價尚未跌穿一成界線

而2022年第四季負資產宗數較第三季大幅上升，王美鳳解釋，是由於去年截至第三季樓價下跌了約8至9%，平均未跌穿一成界線，然而，去年第四季樓價進一步下跌達7%，跌勢較急，故數字上計算，第四季負資產數字顯著上升。

王美鳳指，即使在帳面上計算，負資產數字顯著上升，但從拖欠比率極低（並無錄得任何拖欠三個月以上的負資產按揭紀錄）、失業率跌至甚低水平（最新跌至3.5%）、供款負擔比率（估算平均45%以下水平），以及平均按揭成數（約57%）仍低的情況下，負資產宗數上升帶來的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

樓價去年累跌逾15%，故早兩年於高位買樓的人士，已淪為負資產。

宜預留不少於6至9個月供樓儲備資金

加上今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素，帶動樓市回暖，買家入市步伐加快，王美鳳指，樓價已止跌回穩，並開始出現反彈跡象，首季新盤陸續推出，料進一步鞏固買家信心，料樓價於今年首季將重拾升軌，預期未來負資產數字將掉頭回落。

王美鳳提醒，即使跌入負資產行列不等於構成問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，故此用家宜入市前先評估自身供款能力持續性，並預留不少於6至9個月的供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。

曹德明：料負資產宗數第二季將回落

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，鑑於去年樓價出現顯著調整，故負資產個案亦有所急增。踏入2023年，他認為，交投量雖有所回升，但樓價未有即時明顯升勢。不過防疫政策放寬及恢復通關，料進一步推動本港經濟復甦，加上美國加息消息已漸消化，多個利好因素下，估計對樓按市場起正面支持作用，他預料，樓價跌勢已止，第二季樓價將會回穩，負資產宗數於今年第二季將見回落。