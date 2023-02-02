美國加息｜滙豐恒生香港最優惠利率維持5.625厘　渣打保持5.875厘

美國聯儲局宣布加息0.25厘，聯邦基金利率最新為4.5至4.75厘。雖然美國再次加息，但是滙豐銀行及恒生銀行宣布將最優惠利率（P）維持在5.625厘。



該行又指出，港元儲蓄存款利率不變，其中存款15萬元及以上，年利率為0.625厘，存款為1萬至低於15萬元，年利率為0.625厘。若存款介乎5,000至1萬元以下，年利率為0.625厘。5,000元以下存款利率為零。另外，給予全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。

恒生銀行宣布，該行的港元最優惠年利率維持於 5.625厘，港元儲蓄存款年利率亦維持不變，若存款5,000元或以上，年利率為0.625厘；存款為5,000以下，年利率為零。倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄，戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001厘。

中銀香港宣佈，該行港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率 5.625 厘及 0.625 厘。該行港元活期儲蓄存款利率方面，每日戶口存款結餘5000 元及以上年利率為0.625厘，低於 5,000 元則為零水平。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬或以上，將可享有額外年利率 0.001厘。

渣打宣佈港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.875厘。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。