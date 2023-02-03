旺角雋薈累售逾9成單位　尚餘11伙待售　發展商送「Omakase」促銷

益兆集團控股及俊和發展旗下旺角單幢住宅新盤SOYO雋薈，主打納米單位，至今累售出逾九成單位，合共套現約4.8億元，現尚餘11伙待沽，發展商再推「奇招」促銷貨尾。



10伙貨尾折實平過600萬

香港置業行政總裁馬泰陽表示，項目現僅餘11伙，全數為開放式單位，實用面積160至228平方呎，扣除折扣後，折實售價由421.6萬至656.5萬元。扣除已售出之單位，僅一伙特色戶折實售價逾600萬元，其餘10伙單位的折實售價均低於600萬元。當中，入場單位最細為21樓E室，實用面積約160平方呎，折實售價約421.6萬元。

【雋薈連裝修示範單位】

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米芝蓮Omakase每位價值2000元

而為配合銷售，發展商夥代理推優惠，凡透過香港置業購買指定雋薈單位，即可獲贈「米芝蓮Omakase（廚師發辦）雙人晚宴」，每位價值約2,000元，雙人合共約4,000元，名額共5個，總值2萬元。

雋薈位於豉油街63號，全盤共120伙，一律為開放式間隔，標準戶面積152至228平方呎，全數低於300平方呎。發展商前年開放示範單位時，在面積佔約40平方呎的露台上，設置了一個日式風呂裝置。

益兆集團：年內推長沙灣單幢盤

益兆集團控股副總裁林浩表示，公司續與俊和物業發展合作，預料今年內將推出位於長沙灣青山道單幢式住宅項目。隨著本地經濟活動回復正常，加上市場期望新一份《財政預算案》提出具體措施，吸引外地人前來香港港投資，加速經濟復甦，並有助樓市反彈。