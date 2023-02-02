會德豐去年吸納土儲100萬呎　今年推6新盤、共3000伙

會德豐地產主席梁志堅表示，銷售成績稍遜，過去最旺曾試過一年銷售額達290億元，惟過去三年疫情期間受疫情影響，去年銷售額降至近100億元，但他仍滿意銷售成績。

他又指，疫情期間每個行業均受到影響，生意減少，但現時特首已做左了不少工夫，料可把生意帶回香港，又指雖然通關短期內暫未見成績，但預料三個月後市況會有所轉變，梁志堅指，個人對地產市場「好有把握」，預計今年底樓價會有5％至7%升幅。

對於今年銷售目標，梁志堅表示，多年前已定下集團銷售額每年不少於100億元，不過地產市場與經濟環境緊緊相扣，亦需要視乎市場狀況。他個人特別看好豪宅市道，因豪宅供應少、而且內地正在重新開放，有利大額物業市場。

問到美國加息情況，梁志堅認為，加息幅度較預計低，市場已預期年底開始減息，相信影響不大。至於負資產宗數創新高，他則表示，只要市民供得起，銀行都會俾佢繼續供落去，不用太過擔心。

左起：會德豐地產主席梁志堅、會德豐地產常務董事黃光耀

黃光耀：集團擁土地儲備約680萬呎

會德豐地產常務董事黃光耀表示，去年集團銷售額近100億元，今年計劃推出至少6個新盤，涉及超過3,000個單位。包括將率先推出的藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO（392伙），屬市區上車客的樓盤；另有啟德承豐道19號項目首期（361伙）。

今年中則推出O’EAST系列的日出康城第12A期（650伙），以及啟德MIAMI QUAY第2期（571伙。）

下半年，黃光耀指屆時會推出KOKO HILLS第3B期（444伙）、日出康城第12B期（685伙）、灣仔春園街項目88伙、以及山頂種植道1號洋房項目，涉及6間獨立屋。

黃光耀表示，目前集團擁有土地儲備約680萬平方呎，料可滿足未來五年的銷售需求，又指去年透過強拍增加了跑馬地雲地利大廈及中環半山地盤，另外，九龍灣九龍貨倉項目已完成補地價，涉及約83萬平方呎（1,500伙），單計去年已增加約100萬平方呎土地儲備，未來會採取貨如輪轉策略。