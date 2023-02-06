90年代初買入第一個舖持有至今　黎永滔：短炒舖位冇乜好下場

本港零售舖市經歷近三年寒冬，有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔接受《香港01》專訪時表示，其個人投資組合過去一直「清一色」為舖位物業，疫情直接拖累其投資組合的市值由高位大挫約30%。他認為，息口在未來一至兩年內仍會上升，短期傾向採保守態度，不打算入市，又指未來擬調整投資組合，或加插其他物業，以減風險。



對於近年舖價大跌，造就不少人擬「撈底」短炒，向來傾向長揸舖位的黎永滔則認為，短炒與長期持有優質物業是沒有比較性，直言多年來「不少短線投資者都冇乜好下場。」



疫下舖位組合市值跌30% 息口高寧按兵不動

近年整體投資物業市場走勢向下，黎永滔預計，未來一至兩年息口仍有機會攀升，並在高位維持一段時間，故個人未有打算入市。他又指，目前投資非住宅物業的利息成本相當重，若購買工商舖，向銀行承做按揭普遍採用H加1.5厘、或H加2厘。截至2月初，滙豐銀行的香港銀行同業拆息（HIBOR）2.5厘計，實際利率高達4厘至4.5厘。

由於息口高企，黎永滔近期一直按兵不動，未有入市，又指不會設下入市預算，避免出現「為買而買」情況，反而希望增加現時手頭上的資金。

短線投資冇好下場 「打場大風，執塊葉都執唔到」

近年各區舖位售價從高位大幅回落，同時造就了短炒、賺快錢的時機，黎永滔認為，短炒並非其個人作風，又直言過去多年「不少短線投資者都冇乜好下場。」短炒投資者每次可能有10％至20%的利潤斬獲，但長遠而言，對比長期持有優質物業是沒有比較性，「打場大風，執塊葉都執唔到。」

黎永滔認為未來需調整投資組合，趨向多元化，或加插其他類型物業，以減風險。（廖雁雄攝）

九十年代初買入第一個舖 持有至今

黎永滔分享其自身投資經歷，他指1997年買入的銅鑼灣羅素街59號地下G舖、2004年買入旺角亞皆老街67及69號地下連67號閣樓、以及2005年夥大鴻輝興業買入旺角文華MPM商場，3項舖位均為長線收租，持有至今約十八年至二十六年，目前仍一直收租，直指多年租金收入早已超過當年的買入價。

作為「長情業主」的他又透露，自己持貨最耐的舖位為灣仔軒尼詩道420號地舖，該舖位早在1991年買入，為其展開舖位投資生涯第一個買入的舖位，即至今已持有三十一年，目前仍用作收租。

亞皆老街全幢舊樓最快今年中重建

被問及近年舖市出現大幅回落，對旗下物業有多大影響，黎永滔表示，旗下投資組合一直「清一色」為舖位，佔比高達99%，不過近年遇上疫情，整體市值由高位滑落30%。他認為未來需要調整投資組合，趨向多元化，或會加插其他類型的物業，如住宅及工廈，甚至是金融產品，以減低風險。

此外，他又指，收購多年的亞皆老街67至71號全幢舊樓，最快在今年年中展開重建，成商住項目。該項目地盤面積逾3,000平方呎，重建後總樓面約2.8萬平方呎，地下3層將作零售商舖，樓上則為住宅，提供30伙，實用面積200至300平方呎，傾向出售。

英國舖位佔投資組合30% 續租錄兩成加幅

過去他亦有涉獵海外物業，黎永滔透露，數年前開始投資英國舖位，目前在當地的物業已佔個人投資組合約30%，又指雖然全球陷疫情，但其位於英國的物業續租時仍普遍錄得超過20%的加幅。

數到黎永滔最矚目的海外買賣，算是2018年以1.525億鎊（約15億港元）買入英國倫敦西區老邦德街2至5號（2-5 Old Bond Street）的零售辦公大樓Standbrook House，全幢面積約2.33萬平方呎。