全面通關　黎永滔料舖市呈V型反彈　三類中資商戶接力攻港

中港兩地今日（6日）全面開放通關，市場憧憬零售市況轉好。在本港零售舖位市場打滾超過三十載、有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔接受《香港01》專訪表示，隨中港通關，看好今年零售前景，舖市或會出現「V型」反彈，核心區舖租有力反彈一倍，回升至高峰期的五成水平。他認為，疫情接近尾聲，國家政策將傾向刺激內需，預計內地運動品牌、高檔酒品及餐飲企業等將陸續來港擴充。



李寧去年落戶廣東道 料特步、361度接力

自1991年起開始投資本港舖位的投資者黎永滔表示，過去三至四年（2019年至2022年）為零售舖市「最難捱」的一段時間，先是經歷2019年反修例風波，及後未有時間喘息已遇上新冠疫情，與較早前的零售高峰期可以說是「天堂與地獄」。不過，目前中港通關，他認為對本地零售舖市打入強心針，不少零售商如時裝店、化妝品店及藥房已有即時反應、積極尋找舖位租盤。

料貴州茅台等國產名酒 或來港設據點

他又憶起香港過去曾面對困境，如2003年「沙士」後兩年，零售市況由一眾歐洲品牌重新帶旺。不過今次情況有所不同，他指，年初落實的中港兩地通關屬國策之一，相信今次零售低潮期，會由中資零售品牌牽頭、「帶旺個市」，他舉例指，內地運動品牌李寧去年9月率先進駐尖沙咀廣東道，相信同為內地品牌的特步國際（1368）、361度（1361）等內地運動品牌亦會接力來港。

除運動品牌外，他預計「白酒一哥」貴州茅台、國產名酒五糧液等也有機會登陸本港零售市場，內地的餐飲行業亦有興趣來港發展。

核心區舖租有望回復至高峰期50%

近年核心區主要街道舖租，普遍較高峰期回落70%至80%，隨中港兩地通關，黎永滔相信舖市會出現「V型」反彈。但要回到2013年至2018年的零售高峰期，他估計仍需等待一段長時間，他又預期，未來一至兩年零售市道有望回復至高峰期的40%至50%，即較低位反彈約一倍。

目前，四大核心消費區仍有大量空置吉舖，黎永滔認為，吉舖數量龐大，市場或要一年至一年半的時間才能全面消化，但相信一線街舖會率先受惠。黎永滔又認為，通關後情況將會大變，「遲啲核心區舖位業主唔愁冇租客」。他透露，旗下羅素街一單邊舖位，目前由時裝店以每月約30萬元短租，長租意向價為60萬元，現正獲2至3個租戶洽租中。