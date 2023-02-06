粉嶺ONE INNOVALE-Archway連環錄租賃　工程師8000元租開放式

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE - Archway連續兩日錄租賃成交，其中一伙實用面積209平方呎，月租約8,000元，為目前整個屋苑的月租低位。

中原地產首席分區營業經理張曼筠表示，一名外籍工程師以月租8,000元承租屋苑一伙開放式戶， 涉及單位為項目一期A座中層09室，實用面積209平方呎。 業主最初開價約10,000元，議價後以8,000元獲承租，累減2,000元或20%，平均呎租38.3元。

去年買入價308萬 租金回報3.1厘

據知，該租客於金鐘區工作，因鍾情屋苑屬全新物業，東鐵線過海段通車後，來往工作地點方便，租金合理，決定租入單位自住。據了悉，業主則於2022年以308萬元購入上址，是次租出單位獲3.1厘租金回報。

年輕女生9800元租同屋苑一房

另外，張曼筠又表示，屋苑另一伙一房單位獲一名年輕女生以9,800元承租。涉及單位為一期A座低層06室，實用面積285平方呎，業主最初開價約10,500元，議價後以9,800元獲承租，累減700元，平均呎租34.4元。據悉，業主則於2022年以425萬元購入上址，是次租出單位可享2.8厘租金回報。