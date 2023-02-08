納米單位滯銷　房屋局：綠置居細單位受歡迎度較低

居屋趨向「納米化」，立法會議員謝偉俊關注正在揀樓的「居屋2022」至今多達九成「納米單位」無人問津，房屋局局長何永賢今（8日）作書面回覆，承認面積較細的綠置居單位，受歡迎程度較低，但認為沒有需要容許購入相連或上下層細單位以作促銷。



何永賢回覆指，房委員興建的居屋，大部份單位實用面積介乎270至450平方呎，個別地盤因環境因素，如位置、地形等，會考慮設計一些較細的單位，以達至地盡其用，及滿足一些細小家庭的需要。

而正在發售的「居屋2022」，以及將於今年第一季發售的「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2022」，合共涉約1.36萬個單位，約800伙實用面積少於200平方呎，佔總數少於6%。由於兩項計劃仍在進行，她認為，現時推算最終銷售情況為時尚早。

她又總結過去五年，房委會已推售的約1.63萬個居屋單位，這些單位的實用面積均大於200平方呎，並已全部售出。綠置居方面，過去五年已推售共約8,400個綠置居單位，約1,400個單位的實用面積少於200平方呎、佔總數約17%，當中，青衣青富苑及柴灣蝶翠苑部份面積較小單位尚未售出。

房委會已經排有關單位在「特快公屋編配計劃2022」給持有有效公屋申請超過一年的公屋申請者申請購買，選樓程序正在進行。

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑在2019年推出。（資料圖片/李澤彤攝）

何永賢續指，總結近期銷售經驗，當局認為面積較細的綠置居單位受歡迎的程度較低。此外，《施政報告》亦提出2026／27年度起落成的資助出售房屋，實用面積不少於26平方米（279.9平方呎）。

就謝俊偉提出考慮容許合資格人士購買相連或上下層納米居屋或綠置居，以促銷相關單位，何永賢則表示沒有此需要。