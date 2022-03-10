測量師學會促政府覓地　 納米樓比例少　限最細單位280呎影響小

土地問題仍然嚴重，測量師學會今日（10日）舉行簡報會，講述今年學會的重點關注項目，會長趙錦權表示，政府將重心放在明日大嶼和北部都會區兩大區，惟該兩項目短期內難解決本港房屋供應問題，促請政府尋覓更多土地建屋，學會亦已就降低舊樓重建的強拍門檻展開研究，將會向發展局提交建議。

對於政府在賣地條款加入最低單位面積280平方呎的限制，趙錦權認為，現時市面上納米樓佔的比例很細，認為新措施對市場影響不大。



測量師學會會長趙錦權表示，明日大嶼和北部都會區均需時發展，未能在短期內解決本港房屋問題。（測量師學會提供）

測量師學會會長趙錦權表示，政府最近積極覓地建屋，惟明日大嶼和北部都會區均需時發展，未能在短期內解決本港房屋問題，學會建議將標準金額補地價機制擴至所有新界農地，以釋放更多新界土地，並加快契約修訂及換地的申請處理時間，以增加房屋的供應量。

他續指，去年《施政報告》提及會研究降低舊樓重建的強拍門檻，學會的產業測量組已成立工作小組，展開相關研究，包括降低強拍門檻後，能否為少數業主提供足夠保護，將會對外公布研究成果，並會於第二季向發展局提交建議。

▼2021年《施政報告》發展新界北部都會區▼



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發展局早前宣布，在賣地條款加入最低單位面積280平方呎的規限，趙錦權認為，現時市面上納米樓佔的比例很細，大部份單位超過280平方呎，因此覺得新措施對市場影響不大。

趙錦權又指，測量和建造業界均受疫情打擊，希望政府可為受影響企業提供「防疫抗疫基金」和「保就業」計劃紓緩營運和行政壓力；並繼續為業界提供資助，以鼓勵和支持私人機構僱主聘用工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，以助保留及培育行業人才。