長實上月11.6億奪市建局賢居里項目　贏次標22%

長實（1113）去年12月中以11.61億元奪得西營盤皇后大道西／賢居里項目，每呎樓面地價約9,554元，較估值下限約1.03萬元再低約7.2%，不過其他財團出手更低。市建局今（8日）公布其餘6份落選標書的投標金額，出價第二高為9.5億元，即長實中標價較次標高約22%。



最低出價僅7.08億 每呎地價不足6000元

市建局表示，皇后大道西／賢居里項目其餘6份落選標書的投標金額，介乎7.08億至9.5億元。以項目總樓面面積約121,525平方呎計算，即每呎樓面地價約5,826元至7,817元。

截標前，市場就上述項目的估值介乎12.5億至14億元，即每呎樓面地價約1.03萬至1.15萬元，反映普遍發展商出價遠低至市場預期。

上述項目位於皇后大道西129至151號，範圍包括多幢唐樓、五人足球場、垃圾收集站及公廁。地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，住宅部分佔104,303平方呎，預計可提供約189伙，預計落成日期為2028至2029年。

據了解，是次發展商須出「一口價」競投，當項目售樓收益達35億元，中標財團便須與市建局分紅，固定分紅40%。此外，項目設有限呎條款，住宅單位面積不得少於300平方呎，同時規定至少一半的單位面積不可超過480平方呎，即以發展小型單位為主。