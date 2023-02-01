北角銀主地盤1.9億沽　每呎地價6000元有找　4年貶值60%

由已故大慈善家區樹洪之女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜或相關人士持有的北角舊樓地盤，去年8月淪為銀主盤，並透過招標形式放售，上月以1.9億元沽出，每呎地價不足6,000元，新買家為本地發展商佳明集團（1271）。是次成交價較四年半前買入價約4.68億元，帳面貶值近60%。



每呎地價僅約5700元、平過沙田

上述舊樓物業為北角堡壘街66號及建華街57號之住宅重建項目，地盤面積為3,248平方呎，兩地盤之間隔有一條窄巷，日後若然拆卸重建，住宅商業項目最高地積比率約10.2倍，即可建樓面約33,130平方呎。惟未知兩地盤是否能合併重建。

物業在今年1月初由GRAND BUILD DEVELOPMENT LIMITED以1.9億元買入，公司董事包括佳明集團主席陳孔明、財務總監關永和及行政總裁劉志華。以最新成交價1.9億元計算，項目每呎樓面地價僅約5,735元，屬「超低價」。

金朝陽2018年4.68億沽出地盤 當時地價1.4萬

上述地盤位於北角市中心，圍繞物業大多為住宅群，距離港鐵北角站約4分鐘步程。是次出售項目屬單邊位置，日後物業重建後，料大部份單位可享山景。

翻查資料，上述舊樓項目早於2011年12月由金朝陽（0878）完成收購所有業權。不過，金朝陽沒有自行重建項目，而是在2018年7月以約4.68億元沽出物業，當時每呎樓面地價約14,126元，並由一家內房承接，惟該宗買賣多次延期，至2020年初需由金朝陽借出逾1.55億元貸款才完成交易。

近兩年三度抵押貸款 借銀行及財仔

不過，目前持有上述項目的公司為裕誠置業有限公司（GOOD HONEST PROPERTIES LIMITED），其公司董事並非當日市傳接手的內房人士，現時董事包括已故大慈善家區樹洪女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜（IRENE）或有關人士。此外，據資料顯示，上述物業在2020年2月至2022年5月期間被三度抵押貸款，貸款機構包括本地銀行及兩家財務公司，三次貸款涉及金額不詳。

區樹洪家族發展房地產起家，在港持有多項貴重物業，集中在核心區，多作長線收租。另家族亦熱心慈善，多次捐出巨款予醫院及大學，亦有自行興建護老院等 。

北角堡壘街66號及建華街57號住宅重建項目。

港島區近月住宅地價創新低，如2022年11月堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地，屬官地，以4.39億元批出予興曄發展，每呎樓面地價僅約9,500元，不僅較估價下限低約一成，亦為港島地價近八年來的新低。

而是次北角堡壘街及建華街私人住宅重建項目的地價，較該幅堅尼地城住宅官地再低約40%。再參考近年新界住宅官地，如沙田顯和里用地，去年9月批出，每呎樓面地價約8,802元，上述北角地價比沙田更平。