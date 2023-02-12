家居裝修｜母子斥33萬改造綠置居蝶翠苑　250呎空間變兩房安樂窩

有80後與母親二人於2019年抽中綠置居柴灣蝶翠苑單位，去年第三季收樓，隨即進行裝修，最終花費約33萬元把面積只有250平方呎的「迷你」開放式戶，改裝為兩房安樂窩。



據知，是次屋主本身居於港島東，曾多次抽綠置居，於2019年抽中頭6、7個號碼，選擇比較多，且有心儀地區柴灣區，遂決定入市，購入蝶翠苑一個面積250平方呎的單位，單位原則一個梗廚，一個廁所，沒有房間，即屬開放式間隔，連約50平方呎露台。

+ 1

是次單位設計以木色為主調，走「Muji 風格」，裝修涉及不少間隔改動，包括將梗廚改為開放式廚房。另近大門位置闢出一房間作為母親睡房，近露台位置則為兒子的睡房。由於戶主雜物較多，故以儲物櫃作為廳、房的分間，既讓全屋更簡潔，又能增加空間收納空間，就連食飯枱也藏於組合牆內。

由於戶主想增加空間感，故將梗廚改為開放式，拆牆後由大門進入屋內，視野較為開揚，不過只可限用電磁爐煮食。而兒子房間以長虹玻璃作為趟門，既保留私隱，又可讓露台光線穿透進客廳。拉開趟門後，睡房內的地台可當作座位使用，亦有大量收納空間。地台下加入燈帶，營造溫暖氛圍之餘，最重要是讓母親晚上出入更安全。

廁所方面，原先糞渠安裝位置較突出，且有很多明渠，有欠美觀，故是次加裝牆身以隱藏渠管。據好師傅提供資料，全屋裝修工程費用約33.3萬元，當中以木工費用佔比較多，佔總支出逾三成，施工時間大約三個月。