裝修途中「唔夠錢」　紅山半島洋房淪銀主盤　五年貶值30%｜多相

南區傳統豪宅屋苑錄得大額銀主盤成交個案。市場消息透露，紅山半島一幢銀主洋房，新近以約8,000萬元沽出，較五年前買入價帳面貶值約3,248萬元或近29%。

上述銀主盤為紅山半島B區松柏徑雙號屋，實用面積3,136平方呎，採四房間隔，現狀交吉。該洋房在10月份由銀主以招標形式推出市場，並於上月中截標，近日落實以約8,000萬元沽出，成交呎價約2.55萬元。

2017年買入價逾1.12億

據了解，原業主於2017年6月份以逾1.12億元購入該幢洋房，當時業主有意作全面翻新，不過在裝修途中財困「唔夠錢」，未有足夠財力完成工程，隨後單位也淪為銀主盤。以最新成交價8,000萬元計算，該幢洋房在過去四年間帳面貶值約3,248萬元，貶值幅度高達近29%。

↓↓紅山半島B區松柏徑雙號屋內部情況↓↓

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原業主裝修途中財困「唔夠錢」

據代理提供的放盤相片，該洋房內部狀況極度惡劣，基本裝修如牆身、地板、傢具、窗戶等，已經全部被清拆，屋內各個位置也放置大量建築用料，新買家買入洋房後預計也需要花費一筆裝修費才能入住。

另有資料顯示，原業主於2017年6月份買入上述洋房後，在2018年1月至2020年6月期間至少三度抵押洋房，向財務機構貸款，其中一筆二按涉及金額高達1,400萬元。