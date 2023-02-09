會德豐KOKO ROSSO樓書曝光　涉392伙　全盤最細268呎連平台

踏入2月份多盤醞釀推出，其中會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO搶先公布樓書，為今年首個公布樓書的新盤。項目提供392伙，全數單位實用面積低於500平方呎，主打一房及兩房戶型，至於三房單位只有兩間。



據數書資料，項目由兩座大廈組成，為第6及第7座，標準樓層每層9至10伙，提供兩至三部升降機。標準單位實用面積由300至497平方呎，設3種戶型，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房、以及兩房梗廚；另提供少量特色戶，實用面積由268至988平方呎。

KOKO HILLS合共分三期發展，KOKO ROSSO屬第6及第7座。（樓書截圖）

兩房佔比最多 面積由420餘呎起

戶型分布方面，標準一房及兩房連開放式廚房單位，各佔55伙及191伙，實用面積由300及424平方呎起；標準兩房連梗廚佔111伙，面積由467平方呎起。

全盤面積最細單位為6座2樓J室，屬一房特色戶型，實用面積268平方呎，連119平方呎平台，採開放式廚房，浴室出入口設於睡房內。

三房單位只有兩伙 不多於一千呎

特色單位方面，一至兩房間隔有32伙，另有兩伙三房天際特色單位，包括屬全盤面積最大的7座25樓C室，實用面積988平方呎，三房套房連工作間，梗廚設計，連857平方呎天台，內置樓梯通往上下層。至於另一伙為7座25樓A室，面積958平方呎，三房套房，連763平方呎天台。

另特別有一伙18樓單位，面積468平方呎，將連裝修出售。配套方面，項目設有逾7.2萬平方呎的住客會所。

發展商今日透露，KOKO ROSSO將於下周開價，首批最少80伙，涵蓋一至兩房戶型，大部分定價低於1,000萬元，又透露將與銀行商討提供針對上車或內地專才的按揭服務。項目將設有3個示範單位。