米蘭站前主席姚君達9000萬沽銅鑼灣兩地舖　內地客接貨

由米蘭站前主席姚君達私人持有的銅鑼灣波斯富街兩個地舖，原叫價1.15億元放售，據知以約9,000萬元沽出，仍較早年購入價帳面升值約85%。市傳新買家為一名內地投資者。姚君達回覆《香港01》確認已沽出上述舖位，又指全面通關後，今年較看好豪宅物業走勢。



原以1.15億放售 低叫價22%賣出

代理消息指，成交舖位為銅鑼灣波斯富街77至83號地下E及F號舖，面積合共約900平方呎，同時面向波斯富街及時代廣場兩個方向。舖位透過俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式進行交易，據知最初叫價1.15億元，最終以約9,000萬元易手，呎價約10萬元，低原叫價2,500萬元或21%，但仍較早年買入價高出約85%。

據悉，舖位新買家為一名姓邵的內地投資者。

姚君達：一年前已經賣出舖位

上述E及F號兩舖位原由米蘭站前主席姚君達私人持有，兩舖位分別早於2004年及2007年以1,850萬及3,000萬元買入，總購入價約4,850萬元。以是次成交價計，帳面賺約4,150萬元。

姚君達回覆《香港01》表示，上述舖位早在一年前已經賣出，作價約9,000萬元，只是於近日才完成交易。他指，今年初香港與內地全面通關，預計零售舖市都會有所改善，但他預期今年走勢最好會是豪宅市場，相信不少內地客會來港購買大額豪宅物業。

米蘭站料續向新業主租用舖位 月租30萬

值得留意，上述舖位現時租戶為米蘭站，不過舖位由姚君達私人持有，故米蘭站在2019年曾發通告公布舖位當時月租達每月約50.4萬元。據最新市場消息透露，是次姚君達沽出舖位後，米蘭站將會繼續向新業主租用舖位，租金水平為每月約30萬元。

上月劈價3000萬放售尖沙咀名鑄複式戶

姚君達近年不時沽售物業，如上月底劈價3,000萬元放售尖沙咀豪宅名鑄中層「自製」複式戶，意向價由1.58億降至1.28億元，呎價約54,146元，目前仍在放售中。而2020年11月份姚君達則以2,668萬元沽出名鑄低層E室，面積1,016平方呎、兩房間隔，呎價約26,260元。