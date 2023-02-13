全面通關　藥妝店再進駐　上水2月連錄6宗舖位租賃

受兩地通關消息刺激，市場憧憬內地旅客重臨，有望帶來龐大購買力，舖位市場交投量走勢大幅改善。中原（工商舖）資料統計，1月份工商舖市場共錄約1,169宗租務個案，成交金額約7,953萬元，金額計按月上升近兩成。當中，以商舖租務表現較佳，呈價量齊升。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現「量跌價升」的局面，1月份市場共錄得約1,169宗工商舖租賃成交，與上月宗數相若，微跌約7.2%，對比2022年同期則減少約33.8%；而1月總租賃成交金額錄得約7,953萬元，比上月回升近兩成，按年同期下滑約三成。

上月工廈、商廈租賃成交按月跌約10%

潘志明解釋，主因新年假期效應影響，令整體租務成交步伐較12月份有所放緩。資料顯示，三個範疇當中，工廈及商廈按月租賃成交量均見下滑，幅度介乎10%左右，相信是由於正值新年檔期，不少廠家或實業家租客提早返回內地或到海外旅行度歲有關。

工廈及商廈按月租賃成交量均見下滑。

潘氏續表示，雖然1月份租賃交投量下降，但成交金額表現理想，整體按月錄得上升，尤其商舖反彈力度最為明顯。1月份商舖市場共錄得約265宗租賃成交，對比2022年12月份上調約2.7%，成交金額亦呈向好趨勢，1月份商舖總成交金額錄得約3,089萬元，按月急升逾兩成。

上水租賃成交量回升至雙位數

他指，不少租客搶佔優質舖位，當中以靠近口岸地區最為受惠，自12月份傳出即將通關消息後，上水區租賃成交宗數顯著回升，資料顯示，12月及1月均錄得13宗租賃成交，較過去按月單位數的成交宗數明顯上升。而2月份首9日亦錄得約6宗成交，反映租賃交投愈見活躍。其中，不少藥妝店已重新營業。

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當中，如上水新康街20號地下連入則閣，地舖面積約1,000平方呎，閣樓面積約800平方呎，總面積約1,800平方呎，市傳獲零售商以月租約9.5萬元承租。據了解，業主早前以每月約8萬元招租，獲多間零售租客洽租，故新租金較其意向月租高出約18.7%。

潘志明分析，隨著疫情漸穩，加上通關效應，香港已邁向復常之路，不少企業及商戶看好經濟前景，已加快趕在市況全面回升前入市，故帶動租賃需求有所上升，如日本大型連鎖雜貨店擴充步伐不斷。他預計，本港經濟前景將更見明朗，工商舖物業租賃交投量會逐步回升，價格亦會持續上揚，預料工廈及寫字樓租賃市場亦會跟隨大市向好走勢，價量穩步上揚。