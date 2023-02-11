通關｜上水重現大批拖篋客　藥房大排長龍：港貨有保證

今日（11日）是全面通關後的首個周六，在上水有「藥房街」之稱的新康街、巷仔街一帶，雖未恢復疫情前人頭湧湧的景象，但有個別藥妝店外仍大排長龍，大批內地旅客拖篋購物。

有專程來港購物的內地旅客表示，港貨有保證，亦有人認為就港藥比較有效。



▼2月11日 上水掃貨旅客及水貨客增加▼



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上水巷仔街一帶，其中一間有營業的藥妝店外大排長龍，有逾20名內地旅客拖篋到場取貨，他們當中有不少人操廣州話口音，更即場在附近空地包裝行李，擬似水貨客散貨，沒空回答記者提問。

內地客購藥物後即場拆貨包裝

老家在福田的鄭小姐稱，專程來港幫朋友購買藥物，如太田胃散、雙飛人等，花費約一千多元，「香港（代理）品牌比較有口碑，有保證。」

張先生與張太太特地從深圳經落馬洲口岸到上水購物。張先生表示，這次來港主要購買藥物、藥油、化妝品等日用品，他們指市面較3年前來港時冷清。

何先生表示，因香港的藥妝品內地的價格便宜，故選擇來港購買。（歐嘉樂攝）

吃港藥比較有效 護膚品較便宜

陶先生同樣是從深圳來港旅遊兩天，形容通關過程十分流暢，今日特地到上水藥房買了約1000元藥品，其中包括胃散、藥油、保濟丸等，他指，「香港的藥雖然比內地貴，但吃了覺得比較有效。」

何先生與太太今日專程到上水買藥、妝品，他引述太太稱，香港買的護膚品比內地的價格便宜，故選擇來港購買。

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藥妝店店主：消費模式改變

藥妝品店主Tony表示，在疫情期間多間藥房和藥妝店結業，「多得業主體諒三年嚟都冇加租，先捱到今日。」

他又指全面通關後，生意額上升近一成，「開關後多返好多以前啲熟客。」不過，他認為生意額無法回復到2019年疫情前般，「因經歷3年封關後，內地客消費模式改變，更習慣網購。」

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藥房負責人：生意額有上升趨勢

藥房負責人鄧先生亦表示，通關後生意額有上升趨勢，但內地客數目不多，主要以本地客為主。他指，內地旅客主要購買日用品、藥品和健康食品，暫未見大手搶購個別產品或藥物的情況。

▼2月6日 蓮塘口岸地鐵站及巴士站▼

