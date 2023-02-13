元朗雨後仍待批預售　冀3月開價　首批不少於67伙

撰文：黃祐樺
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星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後（After The Rain）正待批預售，星星地產主席及首席執行官陳文輝今（13日）表示，料項目即將獲批預售文件，冀月內上樓書，最快3月公布首張價單，料首批不少於67伙，形容首張價單（定價）「合情合理」。

陳文輝預告：首張價單定價「合情合理」

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目最細標準單位面積約270至710平方呎，屬開放式至三房套間隔；另外面積最細的特式單位約260至900平方呎。

雨後項目會所「Club ATR」樓高兩層，涉地約3.7萬平方呎，其中戶外庭園佔地5,000平方呎，室內外提供20項設施。包括特為小朋友而設、長逾100米的室內跑道、長90至100米的室內單車徑、25.5米戶外露天游泳池、1,350平方呎舞蹈及瑜伽空間、戶外水耕種植場以及草莓農場等。

雨後位於元朗宏業西街21號，為工廈重建住宅項目，戶型涵蓋開放式戶、一房、兩房及三房，實用面積約270至720平方呎，其中主打的一房單位，佔全盤約42%。發展商早前指，樓盤定價將參考同區項目，預計關鍵日期為2023月12月底。項目距離西鐵朗屏站4分鐘約步程。

星星地產元朗宏業西街新盤名為「雨後」。
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