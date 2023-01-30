星星地產：料兔年樓價反彈10%　元朗雨後最快3月開價

各發展商開始部署推售全新盤。星星地產（1560）主席及首席執行官陳文輝稱，旗下元朗住宅盤雨後，料2月有望獲批預售樓花同意書，預計3月份正式開價及開賣。



陳文輝：3月為最佳開盤時機

雨後為工廈重建項目，提供335個住宅單位，陳文輝稱，將短期進行軟銷工作，示範單位將於2月中開放予傳媒參觀。售樓廠設於觀塘成業街10號電訊一代廣場自置物業，佔地約1.3萬平方呎。

對於兔年樓價走勢，陳文輝預計，「今年樓價如兔子跳升，有機會出現反彈」，他估計上升幅度約10%，又指受惠通關效應，料市況轉旺，認為3月是最佳時機開盤。

左起星星地產副主席張慧璇、主席及首席執行官陳文輝、銷售及推廣董事總經理廖漢威

雨後提供335伙，戶型涵蓋開放式戶、一房、兩房及三房，實用面積由約270至720平方呎，其中一房佔全盤約42%。樓盤預計關鍵日期為2023月12月底。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，雨後標準戶佔九成，其餘一成為特色戶包括連平台、天台的單位。廖漢威又表示，近月二手住宅市場出現回升，個別屋苑呎價已由低位反彈8%，H按息口亦由高位回落至2.8厘至2.9厘，認為大部份導致樓價回落的負面因素已經消退。

觀塘偉業街項目仍未完成補地價

至於其他項目，陳文輝指，旗下觀塘偉業街107至109號項目（前身為新昌中心），屬工貿用途，暫時仍未落實補地價，若維持興建工貿物業，總樓面約10萬平方呎，若補地價作商廈，總樓面則可升至約20萬平方呎。

不過他指，區內未來將有逾百萬平方呎的大量潛在商廈供應，對此感到憂慮，故預期項目最快2024年才推出拆售。