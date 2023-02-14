KOKO ROSSO示範單位曝光　468呎一房採自然北歐風｜多相

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，醞釀推售，會德豐地產常務董事黃光耀今（14日）指，將於本周四公布首張價單，料周末開放示範單位，有機會下周末展開首輪銷售，首批料不少於80伙，包含一至兩房戶型，預期部分一房戶折實售價或低於600萬元，將「貼市」開價。



他又指，項目的頂層特色戶有機會安排首輪銷售時同步招標，預期呎價可逾3萬元。發展商今日又開放3個示範單位予傳媒參觀。

↓KOKO ROSSO一房單位↓

+ 6

會德豐今日開放的3個示範單位，其中一個屬連裝修，為第6座18樓B室，實用面積468平方呎，原則一房間隔，開放式廚房設於近大門位置，露台及工作平台分別22及16平方呎。設計走簡約自然北歐風，以木色及綠色作主調，玄關至露台為木製特色牆，另書房與客廳則採半開放式設計。

值得留意，6座的B室，實用面積同為468平方呎，一律為兩房開則，發展商僅將18樓B室一伙改為一房間隔。

兩房戶開則方正、設梗廚

至於其餘兩個示範單位均為交樓標準戶，包括第6座18樓A室，實用面積489平方呎，採兩房間，大門旁邊設有梗廚，提供露台及工作平台，分別22及16平方呎。

↓KOKO ROSSO兩房單位↓

+ 8

一房套房設計 需經睡房進入浴室

餘下一個單位為第7座18樓F室，實用面積308平方呎，一房間隔，客飯廳呈長形，連接露台及工作平台，開放式廚房則設於大門旁。單位浴室設於主人睡房之內，屬套房間隔，即需要經過主人房才能進入浴室。

↓KOKO ROSSO一房套房單位↓