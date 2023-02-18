晉環6.6萬呎會所　宴會廳設16人大圓桌　室外泳池最chill｜多相

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，近日交樓，並首度開放「THE SOUTHLAND CLUB」會所予傳媒參觀。該住客會所名為「THE SOUTHLAND CLUB」，會所連綠化園林空間合共逾6.6萬平方呎，綠化比率超過三成。



↓↓晉環住客會所直撃↓↓

+ 2

活動室放置美式桌球、足球機

會所大堂中放置了長桌，另有，為住戶提供舒適的創作及構思空間。此外，會所的健身室配備大玻璃幕牆，住戶可邊做運動、邊享戶外池景及園林景致，同時亦會所亦提供瑜伽舞蹈室、25米長戶外游泳池、室內及室外兒童遊樂區，戶外園林區、戶外燒烤區，以及為兒童而設的按摩池及嬉水澗。

室內設施方面，會所內有多間多功能活動室及音樂室，放置美式桌球和足球機。另外，住戶可以租用宴會廳，當中設有容納16人的大圓桌，並連同室外燒烤場及泳池一併租用，適合舉辦各式派對聚會。

而晉環平台層設有行車迴旋大道及上落客區，連接各座住宅左樓的升降機大堂及會所大堂。住戶可經24小時有蓋通道步行往港鐵黃竹坑站及商場THE SOUTHSIDE。

全盤累沽78% 上月錄首宗租賃

發展商早前表示，晉環自去年第四季交樓至今，約有八成買家已收樓。開售至今累沽出629伙，佔全盤單位總數800伙的78%，合共套現約138億元，平均每伙售價2,200萬元。

租賃方面，晉環上月已錄得首宗租賃，為1A座低層E室，實用面積581平方呎，屬三房間隔，以每月約2.65萬元租出，呎租約45.6元，租金回報料約1.88厘。

晉環為黃竹坑站港島南岸首個入伙的新盤，由兩座住宅大樓組成，分A、B兩翼，樓高37層，涉及800伙，面積由289至2,084平方呎，戶型由開放式至四房戶。