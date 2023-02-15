開業十載　大玩港式地道文化　九龍貝爾特酒店貼告示「光榮結業」

新世界（0017）近月先後減持多項非核心物業，包括去年底以20億元售出新蒲崗九龍貝爾特酒店，由宏安地產（1243）夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）接貨。該酒店近日在大廈外貼出告示，指「香港九龍貝爾特酒店光榮結業」。至於貝爾特酒店官網亦只餘下屯門貝爾特酒店。



疫後最大額酒店成交 平均每間房290萬

近日九龍貝爾特酒店的大廈外，貼上告示「香港九龍貝爾特酒店光榮結業，衷心感謝各位多年多的支持和厚愛」，酒店的電話無人接聽，至於貝爾特酒店的官網亦只餘下屯門貝爾特酒店。

2013年開業 一眾管理層酒店外「切燒豬」

九龍貝爾特酒店位於新蒲崗六合街19號，由新世界發展，樓高32層，設有695間客房，在2013年8月開業，為啟德地段首家國際級品牌酒店。當年一眾新世界及瑰麗酒店集團管理層，更為開幕於酒店外進行切燒豬儀式（見下圖）。

酒店設計以簡約現代風格為主，酒店內多處有玩味十足的「塗鴉」牆壁，配合充滿香港文化風格的擺設。酒店內的「潮食街」當年更供應多款地道美食，包括港式雞蛋仔、車仔麵和咖喱魚蛋配豬皮蘿蔔等。

宏安：擬為物業進行翻新、重塑品牌

疫情初期，旅客驟減，九龍貝爾特酒店2020年4月為醫管局前線醫護提供免費住宿，並於2021年3月起成為政府指定檢疫酒店之一。去年第五波疫情嚴峻時期，酒店亦借出作為社區隔離設施。

及至去年12月，新世界以20億元將酒店售予宏安地產夥美國私募基金Angelo Gordon（AG）的財團，為疫後最大額酒店成交，以成交額計，每間客房作價290萬元，當時預期交易於2023年4月3日前後完成。

而從新世界手中收購物業的宏安地產執行董事兼行政總裁鄧灝康，去年底交易後接受《香港01》查詢時指，宏安獲委任為物業資產管理人，並計劃為物業進行翻新和重塑品牌。

至於新世界除售出上述九龍貝爾特酒店，近日再賣出觀塘鴻圖道73至75號活化商廈KOHO，市傳作價17億元。