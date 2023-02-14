新世界「賣殼」沽觀塘活化商廈KOHO　市傳作價17億

由新世界（0017）持有的觀塘鴻圖道73至75號活化商廈KOHO，市傳以約17億元沽出，平均呎價約7,766元，是次成交價較八年前買入價高出約1億元或約6%。不過較三年前暗盤放售價24億元，低約7億元。



消息指，上述觀塘鴻圖道73至75號活化商廈KOHO新近沽出，市傳作價約17億元。以總樓面約21.89萬平方呎計，平均呎價約7,766元。值得留意，上述商廈在今年2月份已獲城規會在有附帶條件下批准，放寬地積比率兩成至14.4倍，擬興建一幢樓高29層的商廈。重建後樓面高達約28.8萬平方呎，較現有樓面約21.89萬平方呎，多出超過三成。

上月獲批新商廈方案 重建後樓面增30%

據悉，是次交易透過俗稱「賣殼」形式的公司股權轉讓形式進行，買家無需支付相等於樓價4.25%釐印費。翻查資料，上述商廈現由佰耀有限公司（ACE ISLAND LIMITED）持有，不過在2022年12月，原本擔任公司董事的一眾新世界管理層人員已經辭任，最新公司董事改為一名持有加拿大護照的人士，意味項目業權已經轉讓。

2013年1.7億完成活化 5樓電競館可容納千人

翻查資料，KOHO前身為建大工業大廈，樓高13層，樓高13層。大廈2013年獲鵬里資產於以9.8億元購入，並斥1.7億元為全幢大廈進行活化工程，成為觀塘首幢活化工廈物業，並易名為「KOHO」，總樓面涉約218,968平方呎。2014年10月大廈以約16億元轉售予新世界。

KOHO近年不時有「新搞作」，包括新世界旗下K11與騰訊合作，在大廈設「眾創空間」，提供辦公室空間及攝影剪輯錄音等專業設備，供多媒體創作人使用。同時，5樓又改建成提供千人觀眾席的電競館。2020年上半年，市場曾傳出KOHO全幢活化商廈以暗盤推出放售，當時叫價高達24億元。

參考新世界去年12月亦沽出新蒲崗九龍貝爾特酒店，作價20億元，酒店設有約690間客房，買家為美國私募基金AG夥宏安地產。