紅磡海韻軒30伙兩房全數租出　加推40伙、月租增至1.78萬

長實（1113）旗下Horizon Hotels & Suites營運的紅磡海韻軒，上月底公布以「一口價」早鳥優惠，推出30個兩房兩廳的套房，租金劃一為1.72萬元，該批單位新近已全數租出。發展商今日（15日）隨即加推40間同類型的套房，惟新一批單位租金劃一改為1.78萬元，即較上一批單位輕微調升600元或3.5%。

長實表示，早前推出招租的30個套房，短短一周內即吸引逾百個有意於6、7 月入住的查詢，並成功租出所有套房。故現海韻軒再加推40間套房，同樣以「一口價」月租形式作招徠，由今日起至28日期間，如租住指定的套房六個月或以上、並於7月份入住，便可以1.78萬元優惠月租，租住600平方呎起的兩房兩廳套房。

紅磡海韻軒海景酒店。（網上圖片）

上一批30伙兩房兩廳套房 月租1.72萬

長實地產投資董事劉啓文表示，由於香港整體市況及生活已漸趨平穩，不論市民或商務來港的人士都已開始計劃及安排下半年的行程，因此加推更多月租套房，以供有意於7月期間入住的客人選擇。

Horizon Hotels & Suites在港營運4間酒店，除紅磡海灣軒及海韻軒，尚有馬鞍山海澄軒、葵涌雍澄軒，採家居式設計，屋內提供傢電，另有會所設備如室外泳池、健身中心及兒童天地等。