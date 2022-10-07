紅磡海韻軒酒店擬全幢改裝　料涉1503伙住宅　酒店房數削近八成

香港防疫措施未完全鬆綁，旅遊業待復蘇之際，再有酒店擬改建為住宅。長實旗下的紅磡海韻軒海景酒店近日向城規會申請，改建成住宅和酒店合併的三幢綜合大樓，預料可提供1,503伙住宅單位，以及在442間酒店房，變相令酒店規模大減近八成。



紅磡海韻軒海景酒店。（網上圖片）

城規會文件顯示，海韻軒海景酒店位於紅磡紅樂道12號，毗鄰理工大學香港專上學院，與私人住宅海濱南岸相對。酒店擬改建為三幢34層高綜合大樓，預料可提供1,503伙住宅單位和442個酒店房間。

根據海韻軒的改建計劃，擬保留現有酒店的外殼，現時可望到海景的泳池亦會保留，故改建後的局格與現時大致相同，當中望向紅磡海濱的兩幢大樓，主要為住宅單位，預料部份單位可望到維港景，而餘下的一幢則位處較後方，大部份為酒店房，但仍會預留部份單位作為住宅，該座較低樓層會設有零售和餐飲設施。

（城規會文件截圖）

+ 8

申請人表示，即使住宅和酒店房設於同一幢大樓，但會為住宅和酒店設獨立的出入口、電梯大堂等，強調兩類型單位並存亦不會構成協調問題、不會對住客造成滋擾。另外，酒店亦申請放寬底層停車場的總樓面面積限制，以興建一個可停泊588輛車的公眾停車場。

申請人：紅磡海濱旅遊發展計劃從未實現 削尖東酒店中心功能

文件又指，紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，削弱尖沙咀東部酒店中心區擴展部分的功能，而紅磡及尖沙咀地區已有充足酒店房間供應，故削減酒店規模後，仍能應付預期旅遊業復甦期間的需求。

翻查資料，海韻軒在2006年開業，是長實屬下四間「家庭式酒店」之一，現時能提供1,980個房間，若擬議改建獲接納，酒店房間數量大減約78%。

海韻軒與海灣軒合成「雙子酒店」，早在2018年起先後獲批重建為商廈，根據屋宇署資料，海韻軒獲准重建成兩幢29層高商業大廈，以及1幢2層高較矮的物業，而海灣軒則可重建成2幢13層高商廈。