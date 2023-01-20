CCL按周微跌0.23%　虎年樓價累挫15% 中原：展望兔年重拾升軌

中原城市領先指數CCL最新報157.87點，按周微跌0.23%。樓價連升3周後單周回軟，走勢反覆向上。回顧農歷新年樓價走勢，虎年最後一周公佈的CCL報157.87點，與牛年最後一周的185.93點相比，虎年全年樓價下跌15.09%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL見底（156.37點）後近4周計，累升0.96%。本周指數是反映聖誕節長假後二手交投開始轉旺，樓價正累積力量突破上升。展望新春後季節性旺市順利來臨，CCL重上160點水平，現時僅相差2.13點或1.33%。

CCL見底後4周累升0.96%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.14點，按周跌0.13%。CCL（中小型單位）報156.47點，按周跌0.07%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣連升3周後輕微回軟。CCL（大型單位）報164.84點，按周跌0.92%。樓價見底後近4周計，CCL Mass累升1.48%，CCL（中小型單位）累升1.37%，CCL（大型單位）累跌0.77%。

四區方面，港島CCL_Mass報161.34點，按周升1.50%，連升4周共3.69%。新界西CCL_Mass報147.28點，按周升0.62%，連升2周共1.60%。九龍CCL_Mass報151.60點，按周跌1.26%，終止3周連升。新界東CCL_Mass報168.20點，按周跌1.31%，連跌2周共1.88%。樓價見底後近4周計，港島升3.69%，九龍升1.17%，新界東升0.21%，新界西升0.50%。

港島CCL_Mass連升4周共3.69%

回顧農歷新年樓價走勢，虎年最後一周公佈的CCL報157.87點，與牛年最後一周的185.93點相比，虎年全年樓價下跌15.09%。根據以往數字，虎年樓價波動較大，而兔年樓價走勢相對平穩。1998年虎年CCL跌20.98%，2010年虎年CCL升18.47%。1999年兔年CCL微跌3.32%，2011年兔年CCL升4.32%。兔年將至，期望樓價結束調整後可以重拾升軌。