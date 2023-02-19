曾玩失蹤、不准睇樓　業主放盤五年終軟化601萬沽貨｜單位直撃

樓市經歷去年跌市後，近日呈橫行。有惜售業主放盤多時，心態由硬淨轉為「十五十六」，至近日終以601萬元沽出新葵芳花園單位。而新買家怕錯失上車機會，睇樓後即晚先落訂400元鎖盤。

新葵芳花園兩房戶重上「六球」水平

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園D座中層8室，實用面積418平方呎，兩房間隔，望樓景，早於2018年已放盤，初時開價720萬元，業主放盤態度不算積極，叫價硬淨之餘更不准入屋睇樓。去年第四季樓市跌勢加快，與上址同類的高層單位成交價僅498萬元，上述業主心態亦轉弱，並調整至630萬元放盤，仍然不准睇樓。

↓↓新葵芳花園單位直撃↓↓

出價與心目中價位有距離 業主索性「玩失蹤」

許偉業續指，上月樓市氣氛稍回暖，上述單位不乏潛在準買家還價，但因與業主心目中價位有距離，「業主直頭失聯、失蹤」。直至日前晚上，再有一準買家睇樓後即還價595萬元，業主終肯傾價及賣出單位，並以601萬元成交，呎價14,378元。由於該買家無支票在身，故先落400元訂金鎖定合約，隨後再補上15萬元訂金。

從相片可見，單位連有雅致企理裝修，故吸引該買家入市。而原業主2015年7月以500萬元買入上址，持貨八年帳面獲利101萬元，期內升值兩成。