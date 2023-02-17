被截糊失入市機會　新婚夫婦議價一小時　擲495萬買葵芳閣｜多圖

撰文：黃祐樺
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二手市場回暖，一對新婚夫婦因早前被「截糊」搶走心水盤，失入市機會，故今次僅議價一小時，即擲495萬買葵芳閣一伙高層兩房。至於原業主是次沽貨帳面大蝕120萬元或近20%，沽貨後翌日隨即以逾600萬元買入外區兩房換樓。

中原地產分行市務經理羅家俊表示，是次成交單位為葵芳閣2座高層D室，實用面積397平方呎，兩房間隔。單位於去年6月以560萬元叫價放盤，直至今年1月減價至520萬元獲洽購。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為512萬元，而恒生估價則為509萬元。即最新成交價較估價低出2.7%至3.3%。

據悉，原業主於2018年8月以615萬元買入單位，持貨4年半，是次轉手單位帳面蝕120萬元，期內貶值近20%。

↓↓葵芳閣成交單位直撃↓↓

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業主4年半帳蝕120萬　賣樓翌日即擲600萬換兩房

羅家俊透露，上述葵芳閣新買家為一對新婚夫婦，因早前於外區曾被「截糊」搶走心水盤，失入市機會。加上，今次業主亦急於換樓，害怕樓價日後會越來越貴，所以雙方僅議價一小時，即以一口價495萬元成交，呎價12,469元。據悉，業主在賣樓翌日亦擲逾600萬元買外區，一伙實用面積逾600平方呎兩房單位。

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