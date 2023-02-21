40年舖市老手張實來　作風低調從不短炒　一原因突豪斥5億買舖

尖沙咀彌敦道一個面積僅約300平方呎的街舖，近月以1億元易手，呎價高達33萬元，令市場嘩然。新買家為張實來，過去作風一向低調，連其外貌亦未曾於媒體上公開，相當神秘，惟近日卻轉走活躍，單計過去一年多已豪斥5.3億元大手掃入核心區舖位，為市場最活躍買家之一。



代理指作風低調 只愛收租從不短炒

有資深代理透露，張實來為一名接近70歲的舖位投資老手，投資舖位的資歷約有30年至40年，不過其作風相當低調，買入舖位後一般只留作長線收租，「佢從來都唔Active，更加唔會短炒舖位。」代理又指，張實來旗下舖位大多位於核心區，保守估計至少擁10至20間舖，代理又估計，張實來或看好零售及旅遊業前景，近日才進一步增持舖位物業。

波斯富街一籃子物業獲收購 套現再換貨

對於近年積極入市買舖，記者曾致電張實來查詢，惟他表示不想接受訪問。有代理透露，近年張實來頻頻買入核心區舖位，主要由於他與老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）所持有的銅鑼灣波斯富街一籃子地舖及住宅，2021年11月獲新世界（0017）以12.8億元收購，套現後資金充裕，故進行換貨，趁舖市低迷期落實「買舖大計」。

一年多逾5億購4舖 分布尖沙咀、灣仔

資料顯示，自2021年沽出該批波斯富街物業後，張實來已先後買入多個舖位，包括尖沙咀金鑾大廈地下B舖及1樓B室、同廈地下C1號舖、灣仔莊士敦道138號地下1號舖、同區駱克道275至277號金樂大廈地下275號舖連閣樓。該4個舖位物業的成交價介乎7,500萬至2.7億元，合計涉額約5.27億元，屬於近年疲弱市況下，較少見的大額買舖個案。