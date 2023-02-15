旺角商業地截標前入市　李根興3950萬購洗衣街地舖

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地將於2月24日截標，近年積極買賣舖位的盛滙商舖基金趁截標前率先入市，以3,950萬元買入地皮斜對面的洗衣街地舖。

由逾30年老字號「旺角海鮮菜館」租用

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金最新以3,950萬元買入洗衣街153號地舖，舖位面積約2,000平方呎，成交呎價約19,750元。原業主早於2009年以2,920萬元買入該舖位，是次沽貨帳面賺約1,030萬元或35%。

上述舖位租戶為區內經營逾30年老字號食肆「旺角海鮮菜館」，現時租金約8.4萬至8.8萬元，即回報約2.6厘至2.7厘。

料日後租金升至16萬 回報高達4.8厘

李根興認為，旺角區較其他地區可看高一線，特別是鄰近洗衣街商業地皮周邊的位置，因為此大型商業項目有望成為旺角最高商廈，並有商場及交通交匯處等，預計落成後，最新買入的洗衣街舖位市值租金將升至每月約16萬元，租金回報率有望提高至逾4.8厘。

李根興又指，雖然連續三幅地皮流標，但未見影響舖市，又指投資者不睇好樓市，反而令更多資金在舖市「尋寶」。目前舖市已明顯觸底回升，全面通關僅一周，核心區已出現不少內地旅客，他預料，今年核心區舖位租金及售價可回升約20%。