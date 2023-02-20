尖沙咀現舖王　張實來一億買彌敦道地舖　呎價33萬近年最貴

香港與內地全面通關後，零售核心區錄得逾億元矚目舖位成交。資深投資者張實來繼2022年初，以7,500萬元買入尖沙咀彌敦道金鑾大廈地下B號舖連一樓後，新近再斥資1億元買入同廈地下C1號舖，成交呎價高達約33萬元，為近年最貴的舖位成交。



面積僅300呎 上世紀56萬買入

上述最新以高價賣出的舖位，位於尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈地下C1號舖，建築面積僅約300平方呎，在1月20日以1億元沽出，成交呎價約33.3萬元。新買家為CLC LAND LIMITED，公司董事包括投資者張實來。舖位位於彌敦道與金馬倫道交界，對正港鐵尖沙咀站B1出口、滙豐銀行及清真寺，人流暢旺，舖位現由相機店租用。

張實來去年7500萬買同廈地舖

事實上，張實來去年1月份，率先以7,500萬元買入金鑾大廈地下B號舖連一樓，地舖及一樓同樣為約600平方呎，合共約1,200平方呎，成交呎價約6.25萬元。

至於上述兩個舖位的原業主，同為富衡珠寶盧氏家族，其中金鑾大廈地下C1號舖早於1967年買入，當時買入價35萬元；而同廈地下B號舖連一樓則於1964年買入，當時買入價約50萬元。

以最新成交價計算，金鑾大廈地下C1號舖，在過去56年間帳面升值9,965萬元或285倍；而地下B號舖連一樓，在58年間升值7,450萬元或149倍。